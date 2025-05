Apresiasi Pabrik Daikin di Indonesia, Wamendag Sebut Ciptakan Multiplier Effect

jakarta.jpnn.com - Daikin melebarkan sayap bisnisnya dengan memulai memproduksi AC hunian secara massal.

Daikin melakukan produksi di pabrik AC hunian skala penuh pertama di Indonesia.

PT Daikin Industries Indonesia (DIID) berharap AC hunian bisa diluncurkan pada Juli 2025.

Representative Director, Chairman of the Board, dan CEO Daikin Industries, Ltd. Masanori Togawa mengatakan pabrik baru mempunyai peran penting dalam roadmap pertumbuhan di Asia.

Togawa menjelaskan Indonesia merupakan bagian penting dari strategi ekspansi Daikin di Asia.

“Dengan fasilitas produksi baru ini, kami bisa menghadirkan produk ke pasar Indonesia dengan lebih cepat dan andal, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinan Daikin di industri pendingin udara di kawasan Asia maupun secara global,” ujar Togawa, Kamis (15/5).

Togawa menegaskan pabrik Daikin di Indonesia akan beroperasi dengan standar kualitas yang sama tinggi.

“Dengan demikian, saya yakin fasilitas produksi ini akan sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat Indonesia,” ujar Togawa.