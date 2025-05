CleanSheet Indonesia Luncurkan Program Langganan, Biaya Ringan, Banyak Bonus

jakarta.jpnn.com - CleanSheet Indonesia memanjakan pelanggan dengan layanan terbaru, yakni program langganan bertajuk AYCC Home and Office Cleaning.

Layanan itu dirancang khusus bagi pelanggan yang menginginkan kebersihan rumah dan kantor secara rutin tanpa harus repot.

Dengan 3-6 kali kunjungan dalam seminggu dari tim Clean Sheet Indonesia, pelanggan akan menikmati rumah dan kantor yang selalu bersih dan nyaman berkat tenaga profesional.

Paket langganan All You Can Clean tersedia mulai Rp 1 jutaan per bulan untuk rumah dan Rp 2 jutaan per bulan untuk kantor.

Makin lama berlangganan, pelanggan akan mendapatkan keringanan biaya. Pelanggan juga akan mendapatkan banyak bonus tambahan.

“Kami ingin memberikan solusi menyeluruh bagi pelanggan yang membutuhkan layanan kebersihan profesional di rumah dan kantor tanpa harus menguras waktu dan tenaga mereka,” ujar CleanSheet Indonesia, Selasa (27/5).

CleanSheet Indonesia sendiri adalah startup layanan kebersihan profesional berbasis sociotechpreneur.

Seiring bisnis yang terus berkembang, CleanSheet Indonesia terus memperluas jangkauannya dengan memberikan solusi kebersihan kantor melalui layanan berlangganan yang praktis dan terjangkau.