Perwira TNI AL Lulusan Terbaik di Rusia, KSAL: Jadi Inspirasi

jakarta.jpnn.com - Perwira TNI AL Mayor Firman Cahyadi membukukan pencapaian yang sangat hebat selama menempuh pendidikan di Rusia.

Pria asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu menjadi lulusan terbaik Military Educational and Scientific Centre of The Navy di Rusia.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhamad Ali pun mengapresiasi pencapaian Firman.

Menurut Muhamad Ali, pencapaian Firman bisa menjadi inspirasi bagi semua anggota TNI AL.

"Jadi, seperti dalam hal ini bidang pendidikan guna mewujudkan prajurit yang profesional, modern, dan berdaya saing global,” kata Ali, Minggu (22/6).

Sementara itu, Kadispenal Laksamana Tunggul mengatakan Firman mengikuti pendidikan sejak 2022 hingga 2025.

Menurut Tunggul, Firman Cahyadi menempuh pendidikan bersama 299 perwira lain dari berbagai negara.

Di antaranya ialah perwira dari Rusia, Afrika Selatan, Angola, Aljazair, China, Djibouti, Ethiopia, Guinea, dan Khazakstan.