Lenovo Legion Hadirkan Laptop, PC Desktop dan Monitor Terbaru

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Lenovo hari ini resmi meluncurkan jajaran produk terbaru dari ekosistem Lenovo Legion di Indonesia.

Peluncuran ini menegaskan visi Lenovo Legion "Reach Your Impossible" yakni untuk memberdayakan setiap gamer dan kreator agar dapat mencapai impian mereka melalui teknologi pintar yang mendukung performa luar biasa dalam pengalaman gaming maupun keseharian.

Legion bukan sekadar perangkat, melainkan pengalaman yang saling terhubung meliputi laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, Legion Monitor hingga aksesori gaming yang menyempurnakan setiap langkah penggunanya.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan peluncuran Lenovo Legion terbaru ini menegaskan komitmennya selama delapan tahun dalam menghadirkan teknologi cerdas yang mendukung semangat Reach Your Impossible.

“Di Lenovo, kami percaya setiap gamer memiliki potensi untuk melampaui batas, baik di dunia virtual maupun dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, kami membangun ekosistem Lenovo Legion lebih dari sekadar perangkat. Ini adalah pengalaman yang kohesif, dirancang untuk membekali para gamer dengan perangkat canggih, teknologi cerdas serta dukungan layanan komprehensif untuk membantu mereka mewujudkan potensi tersebut,” kata Melton Ciputra.

Rangkaian inovasi ini tidak hanya menawarkan performa maksimal, termasuk kemampuan overclocking yang optimal, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pendingin Legion ColdFront yang canggih, layar OLED yang memukau serta keyboard Legion TrueStrike yang presisi dan responsif.

Peluncuran ini juga memperluas Legion Ecosystem yang kini lebih komprehensif, terdiri dari laptop, PC desktop, monitor, software Legion Space, serta berbagai aksesori penunjang untuk memberikan pengalaman gaming yang imersif.

Seri Lenovo Legion Pro – Kekuatan Gaming Generasi Berikutnya untuk Gamer Kompetitif!