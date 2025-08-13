Wanita Kehilangan Uang Rp 200 Juta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Wanita berinisial W kehilangan uang Rp 200 juta ketika berkunjung ke kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (23/7). Ilustrasi pencurian. Foto: Diasty Surjanto/Antara

jakarta.jpnn.com - Wanita berinisial W kehilangan uang Rp 200 juta ketika berkunjung ke kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (23/7).

Polres Metro Jakarta Utara saat ini sudah mengantongi identitas pelaku yang mencuri uang milik W.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno GS menjelaskan pelaku merupakan sopir korban.

“Namun, memang masih belum tertangkap,” kata Onkoseno, Selasa (12/8).

Onkoseno mengatakan pihaknya sudah mendatangi rumah pelaku. Meskipun demikian, usaha petugas nihil.

Sebab, pelaku ternyata belum kembali ke rumah setelah mencuri uang di kantor Wali Kota Jakarta Utara.

“Kami masih melakukan pencarian pelaku ini," kata Onkoseno.

Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara Christian Tamora mengaku tidak mengetahui alasan W membawa uang ratusan juta.

