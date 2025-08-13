Warga Palestina Ngamuk di Hotel Kalibata, Bawa Pisau dan Batu

jakarta.jpnn.com - Warga negara asing (WNA) berinisial BMA berurusan dengan hukum karena mengamuk di sebuah hotel di Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat ini Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan masih memeriksa BMA.

"Pemeriksaan terhadap WNA tersebut masih dilakukan secara intensif oleh Tim Inteldakim," kata Kepala Bidang (Kabid) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Prihatno Juniardi, Rabu (13/8).

Prihatno mengatakan pihaknya mendapatkan laporan tentang WNA yang mengganggu ketertiban umum pada Minggu (10/8) pukul 17:30 WIB.

Menurut Prihatno, WNA asal Palestina itu juga mengancam keselamatan warga sekitar di Kalibata.

Tim pun langsung terjun ke lapangan pada pukul 18:00 WIB. Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) berkoordinasi dengan Polsek Pancoran dan puskesmas terdekat untuk penanganan.

"Penjemputan WNA inisial BMA ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berlangsung aman dan kondusif," kata Prihatno.

Prihatno mengatakan pihaknya menyita beberapa barang bukti, seperti pisau, gunting, dan batu.