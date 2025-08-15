Satgas Pangan Sidak Gudang Beras, Harga Lebih Rendah dari HET

jakarta.jpnn.com - Satgas Pangan menyebut salah satu gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur, tidak terindikasi melakukan penimbunan beras.

Selain itu, gudang tersebut juga menyimpan beras kategori premium dan sesuai label kemasan.

"Hasil dari inspeksi hari ini setelah melakukan pengecekan ada 90 ton beras dan semuanya produksinya masih Agustus," kata Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Muhammad Ardila Amry, Kamis (14/8).

Ardila Amry mengatakan stok di gudang itu juga aman. Selain itu, produksi beras di gudang tersebut juga masih baru.

“Kami minta seluruh pelaku usaha mendistribusikan beras maksimal dua hari dari stok yang ada di gudang," ujar Ardila.

Dia menyebut harga yang ditawarkan kepada distributor masih di bawah harga eceran tertinggi beras premium, yakni Rp 14.900 per kilogram.

“Harganya Rp 14.500 dan ada juga Rp 14.600," kata Ardila Amry.

Ardila Amry menjelaskan pihaknya akan terus melakukan uji sampel secara berkala.