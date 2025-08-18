Bocah 5 Tahun Meninggal Jatuh dari Lantai 27 Apartemen Jakarta Barat

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 20:00 WIB
Anak perempuan berusia lima tahun meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 27 Apartemen Mediterania Gajah Mada, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (14/8). Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Anak perempuan berusia lima tahun meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 27 Apartemen Mediterania Gajah Mada, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (14/8).

Kapolsek Metro Tamansari Riyanto mengatakan kejadian tersebut murni kecelakaan.

Riyanto menjelaskan di dalam kamar tidak ada orang lain. Ibu dan kakak korban sudah meninggalkan kamar saat peristiwa terjadi.

“Anak lima tahunan belum tahu apa-apa,” kata Riyanto.

Riyanto menjelaskan kakak korban sudah berangkat ke sekolah pada pukul 06:10 WIB.

“Ibunya lagi keluar. Anak memang terlihat jalan mondar-mandir,” kata Riyanto.

Menurut Riyanto, pintu kamar di apartemen yang ditempati korban juga masih tertutup.

”Dari CCTV itu enggak ada orang sama sekali yang masuk," kata Riyanto.

