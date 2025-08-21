BukaOutlet Hadir di Gelaran Bisnis Franchise & Kemitraan Internasional IFRA 2025

jakarta.jpnn.com - Setelah sukses dengan event pameran sebelumnya, yakni di The International Franchise, License and Business Concept Expo (IFRA) pada bulan April lalu, BukaOutlet.com kembali hadir pada gelaran pameran franchise bergengsi IFRA, yang akan berlangsung di area Jakarta International Convention Center, Senayan pada 29–31 Agustus 2025. Hal ini tentunya jadi momentum spesial karena mulai di tahun 2025 inilah IFRA digelar dua kali dalar setahun.

Buka Outlet sendiri bukan tanpa alasan untuk memanfaatkan kesempatan baik ini untuk memperkenalkan deretan brand kemitraan baru yang tengah naik daun.

Jika pada ajang sebelumnya Buka Outlet memboyong deretan brand seperti Almaz Fried Chicken, Joomba Indonesia, Roti Ropi, hingga Bagi Kopi, kali ini pengunjung akan disuguhkan dengan pilihan brand baru yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah Makkanya Express, yakni brand dengan konsep kopi gerobakan, hadir pula Alam Kapau Bukittinggi yang merupakan pelopor Nasi Kapau autentik khas Bukittinggi, hingga Squeeze Me yang menghadirkan skema bisnis baru dengan vending machine untuk produk jus jeruk peras asli. Kehadiran brand baru ini tentunya diharapkan dapat menjawab rasa penasaran para calon mitra akan trend bisnis kemitraan terkini di Indonesia.

Baca Juga: Bruno Tubarao Ingin Bawa Persija Jakarta Juara Super League

Harga paket bisnis kemitraan yang ditawarkan melalui Buka Outlet di ajang IFRA pada bulan Agustus 2025 ini juga sangat variatif, mulai dari 50 Juta Rupiah hingga 2,8 Miliar Rupiah. Nilamsari, founder & CEO Buka Outlet menyampaikan bahwa, “Range pilihan harga ini tentunya akan memberi keleluasaan bagi para calon mitra dari berbagai latar belakang untuk memulai bisnis sesuai dengan kapasitas finansial mereka masing-masing.” Masih ditambahkan oleh Nilam, bahwa “Tak hanya itu, Buka Outlet juga menyiapkan acara hiburan dan edukasi khusus dalam gelaran IFRA kali ini, yakni Business Talk mengenai tren bisnis kemitraan dan franchise di Indonesia yang akan berlangsung di panggung utama pada Sabtu, 30 Agustus pukul 15.00 WIB.” Pada kesempatan IFRA kali ini, team Buka Outlet mantap membawa deretan jagoan brand lokal seperti, RosCik, Alam Kapau Bukittinggi, Street Sushi, Squeeze Me, Martabak Pandawa, Makkanya Express, Berta Jakarta Coin Laundry.

Seperti pada ajang IFRA pada bulan April lalu, Buka Outlet masih konsisten berkolaborasi denganDiplomat Success Challenge (DSC). DSC sendiri merupakan program reality show wirausaha yang setiap tahunnya diselenggarakan dan memasuki tahun ke-16. DSC juga menyediakan modal hibah hingga 2,5 Miliar Rupiah. Di tahun 2025 ini, DSC tetap konsisten menghadirkan mentor-mentor bisnis papan atas, mulai dari Nilamsari (Founder & CEO Buka Outlet & NS Consulting), Andanu Prasetyo (Founder Toko Kopi Tuku), M. Jupaka (pengusaha dengan 22 perusahaan), hingga sederet entrepreneur inspiratif lainnya. Kolaborasi ini diharapkan akan menciptakan ekosistem yang mendorong lahirnya wirausaha baru di Indonesia.

Booth Buka Outlet di IFRA kali ini menempati lokasi strategis di Assembly Hall, JICC Senayan No. AS68 dan menjadikannya pusat perhatian pengunjung pameran. Dengan konsep booth yang atraktif, Buka Outlet siap menyambut ribuan pengunjung yang ingin menggali informasi langsung terkait peluang bisnis kemitraan maupun franchise langsung dari pakarnya.

Partisipasi Buka Outlet di IFRA JICC 2025 bukan hanya sekadar pameran, tetapi juga bentuk komitmen untuk selalu membawa variasi pilihan brand terbaik yang sudah dikurasi oleh pakar. Melalui langkah strategis ini, Buka Outlet optimis dapat memenuhi kebutuhan para calon mitra dan terus menjadi platform franchise aggregator terpercaya di Indonesia. (jos/jpnn)