SFD Arie Wibowo, Cahaya Harapan Pendidikan dari Daerah Terpencil

jakarta.jpnn.com - SFD Arie Wibowo sudah tidak asing di dunia pendidikan dan corporate social responsibility (CSR).

Dia tidak hanya inisiator gerakan pendidikan, tetapi juga penggerak perubahan yang menembus batas-batas geografis dan sosial..

Di tempat yang jauh dari ingar-bingar kota, Arie melihat harapan yang rapuh pada anak-anak yang punya mimpi besar, tetapi terkendala akses dan biaya.

Arie membantu membuka jalan itu dengan memberikan beasiswa dan dukungan agar mereka bisa melangkah ke jenjang pendidikan tinggi.

“Pada era yang serbacanggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu,” ujar Arie, Kamis (21/8).

Arie mengatakan pemerintah mewajibkan setiap warga negara menjalani pendidikan selama 12 tahun.

“Pemerintah juga mendorong agar pendidikan dilanjutkan lebih dari itu,” tutur Arie.

SFD Arie Wibowo mengatakan pendidikan bukan hanya angka atau kewajiban.