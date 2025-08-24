Tekan Pengangguran, Pramono Anung Dorong Warga Jakarta Bekerja di Luar Negeri
jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga ibu kota yang masih mencari pekerjaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Menurut Pramono Anung, hal itu bisa menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.
"Saya sungguh-sungguh mendorong warga bekerja di luar negeri dengan memberikan fasilitas pelatihan bahasa asing," kata Pramono Anung, Sabtu (23/8).
Politikus PDIP itu pun mendorong warga Jakarta mempelajari bahasa Jepang, Korea, China, Arab, dan lain-lain.
Menurut Pramono Anung, kemampuan berbahasa asing akan berguna bagi warga Jakarta yang bekerja di luar negeri.
"Kami mendorong untuk itu," kata Pramono Anung.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga menyediakan pameran bursa kerja (job fair).
Pemprov DKI Jakarta menargetkan menggelar 21 pameran bursa kerja sepanjang tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga ibu kota yang masih mencari pekerjaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News