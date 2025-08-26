Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo di Depan Gedung DPR

jakarta.jpnn.com - Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pedemo yang berdemonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5).

Berdasarkan pantauan Antara, para demonstran sempat melempari petugas menggunakan batu dan benda lain di bawah jalan layang Senayan Park.

Para pedemo juga terus berusaha menerobos barisan petugas keamanan yang menjaga demo.

Petugas kepolisian pun langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Situasi demo makin panas karena ada banyak pelajar yang memprovokasi dan melempari polisi.

Selain itu, para pelajar yang ikut berdemo juga beberapa kali mencoba menerobos dengan melalui tol dalam kota.

Mereka bergerombol membawa bendera partai politik (parpol) dan melintas di tol dalam kota.

Para petugas kepolisian pun kembali menembakkan gas air mata kepada pelajar yang berdemonstrasi.