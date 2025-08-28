Demo DPR: Polisi Dioperasi Karena Luka Akibat Benda Tumpul

jakarta.jpnn.com - Sembilan korban yang mengalami luka saat berdemonstrasi di depan gedung DPR sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur

Tiga di antaranya sudah diperbolehkan pulang dan bisa menjalani rawat jalan pada Selasa (26/8).

Meskipun demikian, enam orang lainnya masih harus menjalani rawat inap untuk memulihkan kondisinya.

Mereka terdiri dari satu warga dan lima anggota Polri. Salah satu anggota kepolisian harus menjalani operasi.

Sebab, dia mengalami luka akibat benda tumpul ketika mengamankan demo di depan gedung DPR, Senin (25/8).

"Ada luka-luka,” kata Kepala RS Polri Kramat Jati Prima Heru Yulih di Jakarta Timur, Rabu (27/8).

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Kurang Nyaman Dapat Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo

Prima Heru mengatakan anggota polisi yang mengalami luka sudah ditangani dengan baik.

“Para korban dalam kondisi sadar, bisa berkomunikasi,” ujar Prima.