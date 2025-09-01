TheGlasses Hangatkan Malam Minggu di LGR dengan Lagu Nostalgia

jakarta.jpnn.com - TheGlasses menghangatkan suasana di Laras Garden Resto, Sabtu (30/8) malam. Dengan membawakan lagu-lagu nostalgia, TheGlasses tampil dalam balutan tema Moonlight Rhythm.

TheGlasses adalah cover-band dengan genre lintas generasi yang lahir 2 Februari 2025, oleh rumah budaya Manjing, Cilegon, sebagai tempat berkumpul dan berkembang para musisi.

Hal itu menjadikan TheGlasses sebagai band yang dinamis.

Moonlight Rhythm menjadi momen comeback TheGlasses, paska 2 bulan absen.

Kini, mereka hadir kembali dengan formasi baru, dengan dua musisi muda, ATOY – gitaris dan EGY – keyboard. Tunggu berita khusus keduanya.

Semalam (30/08/25) sukses memanjakan pengunjung Laras Garden Resto – yang Nature & FreshAir – menbuat suasana menjadi sangat rileks dan nyaman. Saksi keindahan malam.

Event bulanan Moonlight Rhythm, Kolaborasi LGR – TheGlasses membuktikan bahwa musik dan kuliner bisa melebur menjadi ruhani yang hidup, di malam malam panjang pengunjung, pengalaman yang memanjakan lidah, telinga, dan jiwa.

Sebuah tradisi baru telah dimulai, menawarkan jeda dari rutinitas dan membawa kita kembali ke esensi kebahagiaan yang sederhana.