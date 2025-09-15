JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Insentif RT di Jakarta Jadi Rp 2,5 Juta, RW Rp 3 Juta Sebulan Mulai Oktober

Insentif RT di Jakarta Jadi Rp 2,5 Juta, RW Rp 3 Juta Sebulan Mulai Oktober

Senin, 15 September 2025 – 14:00 WIB
Insentif RT di Jakarta Jadi Rp 2,5 Juta, RW Rp 3 Juta Sebulan Mulai Oktober - JPNN.com Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW mulai Oktober 2025. Foto: Aria Ananda/Antara

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW mulai Oktober 2025.

Menurut Rano Karno, anggaran sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025

"Mudah-mudahan Oktober sudah mulai distribusi (insentif, red),” kata Rano Karno, Minggu (14/9).

Baca Juga:

Rano Karno mengatakan insentif untuk RT akan naik sekitar 25 persen dari Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan. 

Sementara itu, insentif untuk RW dari sebelumnya Rp 2,5 juta menjadi sekitar Rp 3 juta per bulan.

"Tentu ini tidak bisa langsung, tetapi bertahap," kata Rano Karno.

Baca Juga:

Keputusan menaikkan insentif untuk RT dan RW juga merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada 2024.

Pada masa kampanye, Pramono pernah menegaskan arti penting peran RT dan RW sebagai ujung tombak keamanan dan ketertiban lingkungan. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   insentif rt jakarta insentif rw jakarta rano karno gubernur jakarta pramono anung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU