Insentif RT di Jakarta Jadi Rp 2,5 Juta, RW Rp 3 Juta Sebulan Mulai Oktober

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW mulai Oktober 2025.

Menurut Rano Karno, anggaran sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025

"Mudah-mudahan Oktober sudah mulai distribusi (insentif, red),” kata Rano Karno, Minggu (14/9).

Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Pemprov DKI Tidak Keluarkan Izin Pagar Laut Cilincing

Rano Karno mengatakan insentif untuk RT akan naik sekitar 25 persen dari Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara itu, insentif untuk RW dari sebelumnya Rp 2,5 juta menjadi sekitar Rp 3 juta per bulan.

"Tentu ini tidak bisa langsung, tetapi bertahap," kata Rano Karno.

Keputusan menaikkan insentif untuk RT dan RW juga merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada 2024.

Pada masa kampanye, Pramono pernah menegaskan arti penting peran RT dan RW sebagai ujung tombak keamanan dan ketertiban lingkungan.