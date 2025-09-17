JPNN.com

Pramono Anung: Banyak Kebakaran, Jakarta Perlu Dibenahi

Rabu, 17 September 2025 – 03:00 WIB
Rabu, 17 September 2025 – 03:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan daerah yang dipimpinnya masih perlu dibenahi. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan daerah yang dipimpinnya masih perlu dibenahi.

Politikus PDIP tersebut berkaca dari kejadian kebakaran yang cukup banyak di Jakarta.

Sejak Januari hingga September 2025, sebanyak 1.195 kejadian kebakaran terjadi di Jakarta.

“Terjadinya peristiwa kebakaran mengindikasikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” kata Pramono di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Menurut Pramono Anung, salah satu hal yang harus dibenahi ialah implementasi program pencegahan kebakaran yang belum terlaksana secara optimal.

Pramono Anung juga menyebut sistem proteksi dini kebakaran yang telah terpasang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu, Pramono juga menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan pemadaman pada tahap dini secara tepat sebagai langkah antisipasi kebakaran.

Meskipun demikian, Pramono Anung menyebut 267 dari 1.195 kebakaran di Jakarta sepanjang 2025 bisa diatasi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan daerah yang dipimpinnya masih perlu dibenahi.
