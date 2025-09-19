Pramono Anung Lebih Senang Tidak Dikawal saat Bepergian

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penggunaan sirine atau strobo saat kendaraan pejabat melintas di jalan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami hanya menjalani,” kata Pramono, Rabu (17/9).

Politikus PDIP itu mengaku tidak pernah membunyikan sirine ketika melintas di jalan.

“Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir gak pernah tat tot tat tot,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung juga mengaku dirinya tidak dikawal saat bepergian pada akhir pekan.

“Saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya,” kata Pramono Anung.

Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Pemprov DKI Tidak Keluarkan Izin Pagar Laut Cilincing

Dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan disebutkan pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas.

Di antaranya ialah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.