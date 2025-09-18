SVO.ai Dapat Pengakuan Dari ASEAN Records Sebagai Digital AI Commerce Summit Pertama dan Terbesar secara Fisik

jakarta.jpnn.com - SVO.ai mendapatkan pengakuan dari ASEAN Records sebagai Digital AI Commerce Summit Pertama & Terbesar yang Diselenggarakan Secara Fisik.

Pengakuan itu tidak terlepas dari keberhasilan SVO.ai menghimpun 3.520 wirausahawan, afiliasi dan kreator digital, menampilkan 50 pembicara global, serta menyambut peserta dari 65 negara.

Sertifikat ASEAN Records diserahkan kepada Co-Founder SVO.ai Andrew Lim pada SVOLUTION Digital Summit (SDS) 2025 di Bali Nusa Dua Convention Center dan Atlas Beach Club.

Penyerahan sertifikat juga disaksikan Ketua Penyelenggara SDS 2025 Racheal Tan dan salah satu pendiri SVO.ai Justin Teow.

SDS 2025 sendiri merupakan acara tiga hari bersejarah yang mendefinisikan ulang masa depan kewirausahaan digital.

Lebih dari 3.000 peserta, termasuk solopreneur, afiliasi, kreator konten, media buyer, dan pemimpin perusahaan, berkumpul untuk menjelajahi perbatasan masa depan perdagangan berbasis AI.

“SVOLUTION Digital Summit adalah ajakan kami untuk bertindak. Di sinilah sistem cerdas menggantikan budaya kerja keras,” kata Racheal Tan.

Racheal menjelaskan acara itu menandai awal gaya hidup digital yang lebih cerdas dan bebas bagi para wirausahawan di seluruh dunia.