Wellous Pecahkan Rekor ASEAN Melalui DVN Collagen Chewable Tablets

jakarta.jpnn.com - Produk unggulan Wellous, yakni DVN Collagen Chewable Tablets, mencatat penjualan bersejarah karena terjual 431.601 unit antara Juli 2024 hingga Juli 2025.

Total penjualan mencapai USD 25,3 juta atau setara Rp 417,5 miliar.

Pencapaian luar biasa itu telah diverifikasi dan secara resmi tercatat dalam ASEAN Records dengan judul Tablet Kolagen Kunyah Mengandung Triple Peptide dengan Penjualan Terbanyak dalam Satu Tahun.

Sertifikat ASEAN Records diterima Executive Director Wellous Racheal Tan disaksikan Riyard Setioso dan Wind, Lee Sze Ping di Jakarta.

Pengakuan itu menyoroti peningkatan permintaan konsumen terhadap solusi kesehatan yang inovatif.

Wellous memosisikan diri sebagai pelopor makanan kesehatan fungsional di seluruh Kawasan Asia Tenggara.

DVN Collagen Chewable Tablets sendiri diformulasikan dari bahan-bahan alami dan diperkaya Collagen-Tripep20 dari Korea Selatan, ekstrak delima VIQUA, serta polifenol zaitun HYTOLIVE.

DVN Collagen Chewable Tablets menawarkan formulasi triple peptide yang dirancang untuk penyerapan optimal melalui usus.