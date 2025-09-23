Tasya Farasya Rekomendasikan Perawatan Kecantikan di Vorta Beauty Clinic

jakarta.jpnn.com - Vorta Beauty Clinic telah hadir untuk memberikan solusi perawatan kecantikan yang terpercaya untuk warga Palembang sejak 2019.

Vorta Beauty Clinic merupakan salah satu klinik kecantikan terbaik di Indonesia yang membuat warga Palembang tampil lebih cantik dan glowing.

Pada Sabtu (20/9), Vorta Beauty Clinic Palembang mengadakan event Grand Opening dengan mengundang influencer dan tokoh ternama.

Acara tersebut dihadiri oleh salah satu influencer dan artis besar ternama di dunia kecantikan, yaitu Tasya Farasya.

Grand opening vorta Palembang berlangsung cukup meriah. Para tamu undangan terlihat cukup antusias, terutama ketika sesi talkshow dan sesi foto bareng dengan Tasya Farasya.

“Semenjak aku kenal sama Vorta, menurut aku Vorta ini benar-benar terbaik banget kliniknya. Ini bukan karena aku di sini, melainkan karena pengalaman aku sudah mencoba berbagai klinik kecantikan yang harganya sangat mahal, tetapi hasilnya nggak semahal itu dan harga di vorta menurutku make sense," kata Tasya.

Selain itu, Tasya dengan bangganya sangat merekomendasikan untuk treatment di Vorta Beauty Clinic.

“Tasya Farasya approved. Approved banget. Benar-benar honest review aku banget” kata Tasya.