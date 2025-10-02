Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Anung: Harus Inovasi

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan bersiap membangun ibu kota sebagai kota global terlepas dari apa pun keputusan pemerintah pusat tentang rencana pemangkasan dana transfer.

Politikus PDIP itu mengaku sampai saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Bagi Jakarta, tentunya dalam kondisi apa pun, kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/10).

Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus melakukan inovasi pembiayaan jika pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil.

“Harus ada creative financing yang dilakukan,” ucap Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan pihaknya masih menunggu jumlah dana yang akan dipotong.

‘Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun.