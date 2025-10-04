Berdayakan Masyarakat Wonogiri, Kalbe Farma Raih Peringkat Gold BISRA 2025

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) kembali mendapatkan penghargaan atas upaya keberlanjutan yang dilakukan.

Penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Sustainability Awards 2025 (BISRA 2025) menjadi bukti apresiasi atas komitmen dan praktik keberlanjutan oleh Kalbe.

Head of Corporate Sustainability Kalbe Abi Nisaka menerima penghargaan BISRA 2025 di Jakarta, Selasa (30/9).

Keikutsertaan Kalbe dalam BISRA 2025 merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Kalbe juga mampu mempertahankan peringkat baik dalam ajang penghargaan program CSR tersebut.

“Apresiasi tinggi kepada berbagai pihak atas penghargaan BISRA 2025 yang kami terima,” kata Abi.

Abi menjelaskan BISRA merupakan penghargaan terkemuka dalam bidang CSR dan lebih luasnya keberlanjutan.

“Kalbe berkomitmen untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat kami untuk Bersama Sehatkan Bangsa,” jelas Abi.