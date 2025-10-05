60 Pelajar di 10 Lokasi di Jakarta Keracunan Makan Bergizi Gratis

jakarta.jpnn.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan sebanyak 60 pelajar di ibu kota mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Di Jakarta ada di sepuluh lokasi. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi,” kata Ani, Sabtu (4/10).

Ani mengatakan tidak banyak siswa keracunan yang membutuhkan bantuan peralatan kesehatan.

“Siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan tidak terlalu banyak,” ujar Ani.

Meskipun demikian, Ani tidak mengungkap lokasi keracunan program Makan Bergizi Gratis.

"Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri," kata Ani.

Sebelumnya, sebanyak 20 pelajar SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengalami keracunan setelah menyantap MBG.

Para siswa yang keracunan mengalami gejala mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan.