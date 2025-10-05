JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini 60 Pelajar di 10 Lokasi di Jakarta Keracunan Makan Bergizi Gratis

60 Pelajar di 10 Lokasi di Jakarta Keracunan Makan Bergizi Gratis

Minggu, 05 Oktober 2025 – 17:30 WIB
60 Pelajar di 10 Lokasi di Jakarta Keracunan Makan Bergizi Gratis - JPNN.com Jakarta
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan sebanyak 60 pelajar di ibu kota mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Lia Wanadriani Santosa/Antara

jakarta.jpnn.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan sebanyak 60 pelajar di ibu kota mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Di Jakarta ada di sepuluh lokasi. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi,” kata Ani, Sabtu (4/10).

Ani mengatakan tidak banyak siswa keracunan yang membutuhkan bantuan peralatan kesehatan.

Baca Juga:

“Siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan tidak terlalu banyak,” ujar Ani.

Meskipun demikian, Ani tidak mengungkap lokasi keracunan program Makan Bergizi Gratis.

"Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri," kata Ani.

Baca Juga:

Sebelumnya, sebanyak 20 pelajar SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengalami keracunan setelah menyantap MBG.

Para siswa yang keracunan mengalami gejala mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan sebanyak 60 pelajar di ibu kota mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   makan bergizi gratis pelajar siswa dinas kesehatan badan gizi nasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU