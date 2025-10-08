Efisiensi, Pemprov DKI Jakarta Rekonsiliasi Gaji ASN dan non-ASN

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergerak untuk melakukan efisiensi anggaran.

Salah satunya ialah dengan melakukan pendataan ulang atau rekonsiliasi gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Cara itu dilakukan karena pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) ke Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, sekarang ini kami melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan ASN maupun non-ASN,” jelas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Senin (6/10).

Suharini Eliawati mengatakan selama ini data ASN maupun non-ASN bersifat dinamis setiap bulan.

Sebab, ada ASN yang pensiun dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bertambah.

Baca Juga: Pramono Anung Lebih Senang Tidak Dikawal saat Bepergian

“Ini perlu kami dudukkan kembali, kami hitung ulang,” kata Suharini Eliawati.

Menurut Suharini Eliawati, dana telepon, air, listrik, serta internet untuk Pemprov DKI Jakarta adalah pos yang terkena imbas efisiensi.