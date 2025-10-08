JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Efisiensi, Pemprov DKI Jakarta Rekonsiliasi Gaji ASN dan non-ASN

Efisiensi, Pemprov DKI Jakarta Rekonsiliasi Gaji ASN dan non-ASN

Rabu, 08 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Efisiensi, Pemprov DKI Jakarta Rekonsiliasi Gaji ASN dan non-ASN - JPNN.com Jakarta
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergerak untuk melakukan efisiensi anggaran.

Salah satunya ialah dengan melakukan pendataan ulang atau rekonsiliasi gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Cara itu dilakukan karena pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) ke Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga:

“Misalnya, sekarang ini kami melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan ASN maupun non-ASN,” jelas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Senin (6/10).

Suharini Eliawati mengatakan selama ini data ASN maupun non-ASN bersifat dinamis setiap bulan.

Sebab, ada ASN yang pensiun dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bertambah.

Baca Juga:

“Ini perlu kami dudukkan kembali, kami hitung ulang,” kata Suharini Eliawati.

Menurut Suharini Eliawati, dana telepon, air, listrik, serta internet untuk Pemprov DKI Jakarta adalah pos yang terkena imbas efisiensi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergerak untuk melakukan efisiensi anggaran.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pemprov dki jakarta gaji asn pemerintah pusat dana bagi hasil PPPK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU