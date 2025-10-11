JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Tolak Atlet Israel, Pramono Anung: Tidak Ada Manfaatnya

Tolak Atlet Israel, Pramono Anung: Tidak Ada Manfaatnya

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Tolak Atlet Israel, Pramono Anung: Tidak Ada Manfaatnya - JPNN.com Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengizinkan atlet Israel bertanding pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengizinkan atlet Israel bertanding pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Politikus PDIP itu berharap pemerintah dan organisasi olahraga berpikir seribu kali untuk mengundang atlet Israel.

Baca Juga:

“Tidak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta,” imbuh Pramono.

Pramono Anung menegaskan visa atlet senam Israel seharusnya tidak dikeluarkan agar tak bisa berkunjung ke Jakarta.

Pria berkacamata itu menilai kedatangan atlet asal Israel akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

“Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono Anung.

Menurut Pramono Anung, kondisi yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengizinkan atlet Israel bertanding pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pramono anung atlet israel kejuaraan dunia senam presiden prabowo gubernur jakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU