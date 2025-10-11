Tolak Atlet Israel, Pramono Anung: Tidak Ada Manfaatnya

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengizinkan atlet Israel bertanding pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Politikus PDIP itu berharap pemerintah dan organisasi olahraga berpikir seribu kali untuk mengundang atlet Israel.

“Tidak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta,” imbuh Pramono.

Pramono Anung menegaskan visa atlet senam Israel seharusnya tidak dikeluarkan agar tak bisa berkunjung ke Jakarta.

Pria berkacamata itu menilai kedatangan atlet asal Israel akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono Anung.

Menurut Pramono Anung, kondisi yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat.