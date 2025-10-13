JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Kualitas Udara Jakarta Buruk, Nomor 5 di Dunia

Kualitas Udara Jakarta Buruk, Nomor 5 di Dunia

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:20 WIB
Kualitas Udara Jakarta Buruk, Nomor 5 di Dunia - JPNN.com Jakarta
Kualitas udara di kawasan Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin (13/10) pagi. Ilustrasi warga berolahraga saat Hari Bebas kendyaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/10/2025). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara

jakarta.jpnn.com - Kualitas udara di kawasan Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin (13/10) pagi.

Dilansir dari laman IQAir pada pukul 06:00 WIB, kualitas udara di Jakarta menduduki posisi kelima terburuk di dunia.

Warga Jakarta pun diimbau memakai masker ketika melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan.

Baca Juga:

Menurut IQAir, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 160 mengacu pada penilaian PM2,5 dengan nilai konsentrasi 68,5 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi sebanyak itu setara 13,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

PM 2,5 sendiri adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Baca Juga:

Di dalam laporannya, IQAir menganjurkan kelompok sensitif di Jakarta tidak beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, posisi puncak ditempati Kota Kolkata (India) dengan angka mencapai 186.

Kualitas udara di kawasan Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin (13/10) pagi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   udara jakarta india pemprov dki jakarta spku kualitas udara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU