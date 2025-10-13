Kualitas Udara Jakarta Buruk, Nomor 5 di Dunia

jakarta.jpnn.com - Kualitas udara di kawasan Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin (13/10) pagi.

Dilansir dari laman IQAir pada pukul 06:00 WIB, kualitas udara di Jakarta menduduki posisi kelima terburuk di dunia.

Warga Jakarta pun diimbau memakai masker ketika melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan.

Menurut IQAir, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 160 mengacu pada penilaian PM2,5 dengan nilai konsentrasi 68,5 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi sebanyak itu setara 13,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

PM 2,5 sendiri adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Baca Juga: Pramono Anung Lebih Senang Tidak Dikawal saat Bepergian

Di dalam laporannya, IQAir menganjurkan kelompok sensitif di Jakarta tidak beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, posisi puncak ditempati Kota Kolkata (India) dengan angka mencapai 186.