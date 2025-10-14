Jakarta Peringkat 18 Kota Paling Bahagia Sedunia

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan provinsi yang dipimpinnya menempati posisi ke-18 kota paling bahagia di dunia versi survei International Time Out.

Pramono Anung mengatakan pencapaian itu sejalan dengan visi yang terus didorongnya sejak dirinya menjadi gubernur.

“Yang seperti saya lakukan berulang kali, saya memang ingin Jakarta menjadi aman, nyaman, bahagia,” ujar Pramono di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Dengan nada bercanda, Pramono Anung menganggap pencapaian Jakarta ditentukan karena karakter pemimpinnya yang selalu bahagia.

“Mungkin yang survei Time Out itu tahu gubernurnya suka bahagia sehingga surveinya menjadi bahagia,” kata Pramono.

Politikus PDIP itu mengatakan pencapaian Jakarta mencerminkan kebersamaan warga setelah melewati berbagai dinamika beberapa tahun terakhir.

Menurut Pramono Anung, kebersamaan dan gotong royong merupakan kunci utama di Jakarta.

“Walaupun kemarin kita ada musibah, sekarang hampir semua kehidupan masyarakat sudah berjalan normal,” kata Pramono Anung.