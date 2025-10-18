Perluas Sayap Bisnis, Uhlmann Pac-Systeme Ikut ALLPack Expo Indonesia 2025

jakarta.jpnn.com - Uhlmann Pac-Systeme GmbH memperluas bisnisnya di Asia Tenggara dengan membuka kantor resmi di Indonesia.

Penyedia sistem kemasan farmasi terkemuka di dunia itu menandainya dengan mengikuti ALLPack Expo Indonesia 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 21–24 Oktober 2025.

Uhlmann Pac-Systeme memperkenalkan ECO 350, mesin cetak kemasan blister yang dirancang khusus untuk menghasilkan efisiensi maksimal dalam pengemasan farmasi.

Sistem itu mampu menghasilkan hingga 450 blister dan 300 karton per menit. Dengan desain yang sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP), mudah dibersihkan, serta dilengkapi fitur Smart Control HMI memungkinkan penggantian format hanya dalam waktu 30 menit.

Uhlmann juga akan menawarkan beragam solusi dan layanan komprehensif, mulai mesin kemasan inovatif, produk digital, hingga layanan purnajual menyeluruh.

Pembukaan kantor resmi juga menjadi bukti komitmen Uhlmann Indonesia memperkuat sektor kesehatan dan industri farmasi Indonesia.

Caranya ialah melalui penerapan teknologi modern serta keahlian global yang mendorong peningkatan kapasitas produksi lokal.

“Dengan kehadiran resmi kami di Indonesia, Uhlmann dapat memberikan dukungan optimal bagi industri farmasi yang tengah berkembang pesat di negara ini," kata Regional Director Uhlmann Packaging Systems Singapore Pte. Ltd Eratraga Wirya, Sabtu (18/10).