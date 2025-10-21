Pramono Anung Pengin Pindahkan IKJ ke Kota Tua

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

Menurut Pramono Anung, Kota Tua merupakan sebuah kawasan warisan cagar budaya.

“Tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent, seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini,” kata Pramono di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).

Politikus PDIP itu meyakini para mahasiswa mempunyai ruang menumpahkan kreativitas yang lebih luas jika IKJ dipindah ke Kota Tua.

Pramono Anung juga meyakini IKJ bisa berkembang lebih baik jika berpindah lokasi ke Kota Tua.

Namun, Pramono Anung menyebut hal itu bisa terwujud apabila pemindahan IKJ ke Kota Tua disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan,” kata Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melakukan penataan kawasan Kota Tua.