JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pramono Anung Pengin Pindahkan IKJ ke Kota Tua

Pramono Anung Pengin Pindahkan IKJ ke Kota Tua

Selasa, 21 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Pramono Anung Pengin Pindahkan IKJ ke Kota Tua - JPNN.com Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

Menurut Pramono Anung, Kota Tua merupakan sebuah kawasan warisan cagar budaya.

“Tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent, seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini,” kata Pramono di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).

Baca Juga:

Politikus PDIP itu meyakini para mahasiswa mempunyai ruang menumpahkan kreativitas yang lebih luas jika IKJ dipindah ke Kota Tua.

Pramono Anung juga meyakini IKJ bisa berkembang lebih baik jika berpindah lokasi ke Kota Tua.

Namun, Pramono Anung menyebut hal itu bisa terwujud apabila pemindahan IKJ ke Kota Tua disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Baca Juga:

“Sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan,” kata Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melakukan penataan kawasan Kota Tua.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pramono anung ikj kota tua gubernur jakarta kesenian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU