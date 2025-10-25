JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pramono Anung Percepat Lelang Proyek demi Cegah Dana Mengendap

Pramono Anung Percepat Lelang Proyek demi Cegah Dana Mengendap

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Pramono Anung Percepat Lelang Proyek demi Cegah Dana Mengendap - JPNN.com Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempercepat lelang proyek pembangunan di ibu kota agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempercepat lelang proyek pembangunan di ibu kota agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun.

Pramono Anung mengatakan lelang protek akan dikebut pada November hingga Desember 2025.

Dengan demikian, pembangunan bisa segera dijalankan pada awal 2026 setelah lelang selesai.

Baca Juga:

“Saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan. Diperbolehkan pada November, Desember, tetapi pelaksanaan awal tahun depan,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10).

Politikus PDIP itu mengaku pernah melakukan percepatan serupa ketika masih menjadi menteri.

Pramono Anung mengatakan saat itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya.

Baca Juga:

Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan pembayaran pada penghujung tahun berikutnya.

Menurut Pramono Anung, saat itu lelang di Kementerian PUPR bisa diadakan mulai November.

Pramono Anung mengaku akan mempercepat lelang proyek pembangunan di ibu kota agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pramono anung lelang proyek pembangunan serapan anggaran gubernur jakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU