Pramono Anung Percepat Lelang Proyek demi Cegah Dana Mengendap

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempercepat lelang proyek pembangunan di ibu kota agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk pada akhir tahun.

Pramono Anung mengatakan lelang protek akan dikebut pada November hingga Desember 2025.

Dengan demikian, pembangunan bisa segera dijalankan pada awal 2026 setelah lelang selesai.

“Saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan. Diperbolehkan pada November, Desember, tetapi pelaksanaan awal tahun depan,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10).

Politikus PDIP itu mengaku pernah melakukan percepatan serupa ketika masih menjadi menteri.

Pramono Anung mengatakan saat itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memulai proses lelang sejak akhir tahun anggaran sebelumnya.

Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan pembayaran pada penghujung tahun berikutnya.

Menurut Pramono Anung, saat itu lelang di Kementerian PUPR bisa diadakan mulai November.