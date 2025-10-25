Asia Records Bawa Keunggulan Autentik, Persatuan, dan Inovasi

jakarta.jpnn.com - ASEAN Records memperluas platform ke luar Asia Tenggara dengan meluncurkan Asia Records pada malam gala ASEAN Records.

Peluncuran Asia Records diresmikan Gubernur Melaka Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Direktur Utama SME Corporation Malaysia Rizal bin Dato’ Nainy, Wakil Sekretaris Jenderal

Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya (MOTAC) Eldrick Koh, dan Direktur Pelaksana ASEAN Records dan Asia Records Gillian Ooi.

Acara itu juga menandai peluncuran ASEAN Tourism Records dan Asia Tourism Records, dua kategori baru yang telah mendapat dukungan dari ASEANTA (Asosiasi Pariwisata ASEAN).

Di sisi lain, Asia Records adalah lembaga kontinental yang didedikasikan untuk menghormati pencapaian paling luar biasa di Asia dalam inovasi, kewirausahaan, budaya, pariwisata, dan berdampak global.

Peluncuran Asia Records menandai evolusi ASEAN Records dari lembaga regional menjadi platform kontinental yang menyatukan Asia di bawah standar keunggulan bersama.

ASEAN Records dan Asia Records menjunjung tinggi standar kredibilitas dan tata kelola tertinggi dengan memastikan setiap pengakuan bersifat faktual, transparan, serta dihormati secara internasional.

Asia Records merupakan langkah maju yang berani sebagai platform rekaman profesional dan dikelola secara internasional dengan merayakan seorang individu, organisasi, dan sebuah inovasi yang membentuk masa depan Asia.