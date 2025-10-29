Pramono Anung Tertibkan Penerima Bansos yang Main Judol

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan dana untuk bermain judi online (judol). Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan dana untuk bermain judi online (judol).

Menurut Pramono Anung, sudah ada data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang penerima bansos yang bermain judol.

“Hal yang berkaitan judol memang ada data dari PPATK. Kami segera tertibkan itu,” kata Pramono di kawasan Grogol petamburan, Jakarta Barat, Senin (27/10).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut ada ratusan ribu warga ibu kota yang diduga terlibat judol seusai data PPATK.

Berdasarkan penelusuran PPATK, sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online.

Nilai transaksi judi online yang dilakukan ratusan ribu warga Jakarta juga sangat mencengangkan.

“Yang ngeri, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun," kata Rano.

Menurut Rano Karno, persoalan judi online merupakan dampak gegar budaya digitalisasi yang 20 tahun lalu pernah diungkapnya dalam sebuah tulisan.

