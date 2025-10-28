Banjir Jakarta Hari Ini: 20 RT Terendam

jakarta.jpnn.com - Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung melanda beberapa lokasi di Jakarta pada hari ini, Selasa (28/10) pagi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 20 RT di terendam banjir.

"Banjir merendam 20 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa (28/10).

Yohan mengatakan debit air di Bendung Katulampa naik akibat hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta.

Bendung Katulampa pun berstatus Waspada/Siaga 3 pada Senin (27/10) pukul 19:00 WIB.

Sementara itu, Pos Pantau Depok berstatus Waspada/Siaga 3 pada Senin (27/10) pukul 21:00 WIB.

Kondisi tersebut menyebabkan genangan di sejumlah wilayah di Jakarta hingga hari ini.

"Penyebab banjir karena Sungai Ciliwung meluap setelah hujan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," ujar Yohan.