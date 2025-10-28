JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Banjir Jakarta Hari Ini: 20 RT Terendam

Banjir Jakarta Hari Ini: 20 RT Terendam

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:40 WIB
Banjir Jakarta Hari Ini: 20 RT Terendam - JPNN.com Jakarta
Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung melanda beberapa lokasi di Jakarta pada hari ini, Selasa (28/10) pagi. Foto: Siti Nurhaliza/Antara

jakarta.jpnn.com - Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung melanda beberapa lokasi di Jakarta pada hari ini, Selasa (28/10) pagi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 20 RT di terendam banjir.

"Banjir merendam 20 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Yohan mengatakan debit air di Bendung Katulampa naik akibat hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta.

Bendung Katulampa pun berstatus Waspada/Siaga 3 pada Senin (27/10) pukul 19:00 WIB.

Sementara itu, Pos Pantau Depok berstatus Waspada/Siaga 3 pada Senin (27/10) pukul 21:00 WIB.

Baca Juga:

Kondisi tersebut menyebabkan genangan di sejumlah wilayah di Jakarta hingga hari ini.

"Penyebab banjir karena Sungai Ciliwung meluap setelah hujan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," ujar Yohan.

Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung melanda beberapa lokasi di Jakarta pada hari ini, Selasa (28/10) pagi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   banjir hari ini bendung katulampa bpbd jakarta banjir jakarta depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU