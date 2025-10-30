Pramono Anung Sebut 5 Ribuan Pohon Rawan Tumbang Perlu Penyangga

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak ingin insiden pohon tumbang yang menewaskan pengemudi mobil di Pondok Indah terulang.

Politikus PDIP itu pun meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memasang penyangga untuk ribuan pohon yang rawan tumbang.

“Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu trigger atau penyangga,” kata Pramono Anung, Senin (27/10).

Menurut Pramono Anung, pemasangan penyangga bisa mencegah insiden pohon tumbang yang menewaskan sopir mobil di Pondok Indah terulang.

“Kalau nggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung pun meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera memetakan dan memasang penyangga di pohon yang berisiko tumbang.

Meskipun demikian, Pramono Anung mengakui pemasangan penyangga tidak selalu berjalan mulus di lapangan.

Menurut Pramono Anung, petugas sering menghadapi penolakan dari warga saat hendak memasang penyangga.