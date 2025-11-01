Hujan Deras dan Angin Kencang, Pengendara Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang

jakarta.jpnn.com - Seorang pengendara meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan pada awalnya hujan deras mengguyur kawasan itu.

Selain hujan deras, angin kencang juga menerjang Jalan Dharmawangsa Raya sehingga menyebabkan pohon tumbang.

Menurut Yohan, pohon tumbang terjadi sekitar pukul 15:00 WIB dan menimpa lima mobil yang sedang melintas di daerah tersebut.

"Satu orang meninggal dunia ketika tiba di rumah sakit," kata Yohan.

Yohan mengatakan, selain mengakibatkan seorang meninggal dunia, pohon tumbang juga menyebabkan korban lain mengalami luka-luka.

Korban yang mengalami luka-luka akibat pohon tumbang langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Peristiwa ini juga mengakibatkan satu korban luka," ujar Yohan.