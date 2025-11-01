Penderita Diabetes Meningkat, Kalbe Farma dan Reispirasi Kolaborasi Sehatkan Masyarakat

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) terus melakukan edukasi dan dukungan produk demi meningkatkan kesehatan masyarakat.

Salah satu kontribusi nyata Kalbe ialah dukungan kegiatan edukasi diabetes oleh ekosistem Diabetes Total Solution (DTS) dalam rangkaian kegiatan kepedulian lingkungan yang digelar Reispirasi.

Acara bertajuk Sehatkan Alam, Sehatkan Bangsa, itu digelar di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta, pada 25 Oktober 2025.

Acara terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pelepasan tukik, pembersihan area pantai, serta posyandu lansia.

“Hari ini Kalbe dan Reispirasi bersama-sama melangsungkan kegiatan edukasi lingkungan laut yang di dalamnya juga ada edukasi terkait bahaya diabetes," kata Kalbe Corporate Sustainability Assistant Manager SFD Arie Wibowo.

Arie Wibowo mengatakan kesamaan visi untuk menyehatkan masyarakat dan lingkungan menjadi dasar pihaknya menggelar acara.

Prevalensi diabetes merupakan persoalan kesehatan yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Di Kabupaten Bantul, kasus diabetes menunjukkan tren peningkatan yang nyata. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat 15.727 penderita pada 2022, meningkat menjadi 18.294 pada 2023, dan tercatat sekitar 18.520 kasus pada Januari–September 2024.