Ompreng MBG di Jakarta Utara Diduga Palsu, Barang Impor dari China

jakarta.jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Utara diwarnai dengan isu ompreng palsu.

Sebuah ruko diduga memproduksi ompreng alias nampan palsu untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Polres Metro Jakarta Utara sudah menerima aduan mengenai dugaan nampan palsu dalam program MBG.

Laporan itu menyinggung soal dugaan barang impor dari China yang diberi label Made in Indonesia dan label SNI palsu.

Selain itu, ompreng alias nampan juga menggunakan logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin.

Kepolisian pun tidak tinggal diam setelah mengetahui ada dugaan ompreng palsu di Jakarta Utara.

Baca Juga: Pengamat Sebut Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berdampak Baik bagi Stabilitas Negara

"Masih kami dalami info tersebut mendasari adanya aduan," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno, Sabtu (1/11).

Onkoseno mengatakan sampai saat ini kepolisian masih mendalami keaslian produksi ompreng MBG di Jakarta Utara.