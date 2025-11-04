JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini 20 Siswa Keracunan, SDN Meruya Selatan 01 Jakarta Barat Hentikan MBG 10 Hari

20 Siswa Keracunan, SDN Meruya Selatan 01 Jakarta Barat Hentikan MBG 10 Hari

Selasa, 04 November 2025 – 09:00 WIB
20 Siswa Keracunan, SDN Meruya Selatan 01 Jakarta Barat Hentikan MBG 10 Hari - JPNN.com Jakarta
Siswa SDN Meruya Selatan 01, Kembangan, Jakarta Barat, tengah bermain di saat jeda jam pelajaran, Senin (3/11/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - SDN Meruya Selatan 01, Kembangan, Jakarta Barat, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena 20 siswa mengalami keracunan.

Penghentian program andalan Presiden Prabowo Subianto itu akan berlangsung selama sepuluh hari.

"Untuk sementara itu (MBG) memang dihentikan kurang lebih sepuluh hari," kata Wakil Kepala SDN Meruya Selatan 01 Nur Syamsiyah, Senin (3/11).

Baca Juga:

Nur menjelaskan para siswa yang mengalami keracunan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dia menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah insiden itu merupakan imbas keracunan menu MBG atau tidak.

"Dari BGN (Badan Gizi Nasional, red) masih dalam penyelidikan. Hasil belum kami terima," ujar Nur.

Baca Juga:

Sebelumnya, puluhan siswa SDN Meruya Selatan 01 mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meruya Selatan, Rabu (29/10),

Menu MBG yang diberikan terdiri dari mi, telur kecap, puding, dan beberapa makanan lainnya.

SDN Meruya Selatan 01, Kembangan, Jakarta Barat, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena 20 siswa mengalami keracunan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   keracunan mbg siswa keracunan makan bergizi gratis jakarta barat presiden prabowo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU