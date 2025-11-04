20 Siswa Keracunan, SDN Meruya Selatan 01 Jakarta Barat Hentikan MBG 10 Hari

jakarta.jpnn.com - SDN Meruya Selatan 01, Kembangan, Jakarta Barat, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena 20 siswa mengalami keracunan.

Penghentian program andalan Presiden Prabowo Subianto itu akan berlangsung selama sepuluh hari.

"Untuk sementara itu (MBG) memang dihentikan kurang lebih sepuluh hari," kata Wakil Kepala SDN Meruya Selatan 01 Nur Syamsiyah, Senin (3/11).

Nur menjelaskan para siswa yang mengalami keracunan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dia menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah insiden itu merupakan imbas keracunan menu MBG atau tidak.

"Dari BGN (Badan Gizi Nasional, red) masih dalam penyelidikan. Hasil belum kami terima," ujar Nur.

Sebelumnya, puluhan siswa SDN Meruya Selatan 01 mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meruya Selatan, Rabu (29/10),

Menu MBG yang diberikan terdiri dari mi, telur kecap, puding, dan beberapa makanan lainnya.