Luncurkan Produk Terbaru, Lenovo Hadirkan Pengalaman Gaming Imersif untuk Gaya Hidup Gamer yang Aktif

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Lenovo telah meluncurkan Legion Go 2 (8.8”) yang menghadirkan pengalaman gaming imersif bagi gamer dengan mobilitas tinggi.

Ditenagai AMD Ryzen™ Z2 Extreme, sistem pendingin Legion Coldfront, layar PureSight OLED 8.8 inci, serta detachable Legion TrueStrike Controller, perangkat ini menawarkan performa dan visual kelas premium dalam genggaman.

Ekosistem Legion terbaru turut menyempurnakan pengalaman bermain gamer modern; mulai dari Legion Glasses 2 yang lebih intuitif untuk setup gaming yang praktis serta berbagai aksesori esensial lainnya yang kini semua tersedia secara resmi, baik online maupun offline di Indonesia.

Santi Nainggolan selaku Consumer Lead Lenovo Indonesia mengatakan Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan pengalaman gaming imersif dalam genggaman di tengah mobilitas tinggi mereka. Dengan performa setara PC dan dukungan ekosistem Legion yang semakin lengkap, perangkat ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi gamer untuk bermain dengan performa maksimal di mana pun mereka berada.

“Ini merupakan wujud nyata dari visi Smarter Technology for All, di mana Lenovo terus berinovasi menghadirkan teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga relevan dan memahami kebutuhan setiap individu, termasuk komunitas gamer di Indonesia yang terus berkembang,” ujar Santi.

Lenovo Legion Go 2: Performa dan Visual Kelas PC dalam Genggaman

Legion Go 2 hadir dengan peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya, menghadirkan kombinasi fitur unggulan yang menjadikannya partner ideal bagi gamer yang menginginkan performa setara PC dalam perangkat portabel andal di mana saja.

Bagi gamer dengan mobilitas tinggi, Legion Go 2 menghadirkan pengalaman bermain AAA yang lancar di mana pun berkat prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 (8 core/16 thread), RAM hingga 32GB LPDDR5X, dan penyimpanan PCIe SSD 1TB sehingga transisi antar game tetap mulus bahkan dengan grafis berat.