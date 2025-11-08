Pramono Anung Beri Adhi Karya Waktu 1 Bulan Bongkar Tiang Monorel

JPNN.com

Sabtu, 08 November 2025 – 21:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terus bergerak untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Foto: Lifia Mawaddah Putri/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terus bergerak untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Politikus PDIP itu mengaku akan menyurati PT Adhi Karya untuk pembongkaran tiang monorel.

"Dalam waktu paling lama awal minggu depan saya akan menulis surat kepada Adhi Karya,” kata Pramono Anung, Kamis (6/11).

Pramono Anung mengaku akan meminta PT Adhi Karya membongkar tiang monorel sesuai surat dari Kejati Jakarta.

“Kami beri waktu satu bulan," kata Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan waktu satu bulan terhitung sejak surat tersebut diterima pihak Adhi Karya.

Lulusan ITB itu menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan membongkar sendiri tiang monorel jika Adhi Karya tidak melakukannya.

Menurut Pramono Anung, pihaknya telah menyiapkan anggaran dari APBD untuk pembongkaran tiang itu.

