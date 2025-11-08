Ketum KB PII Apresiasi Kunjungan Sufmi Dasco Ahmad ke Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengunjungi korban ledakan SMAN 72 Jakarta di RS Islam, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

"Kunjungan Pak Dasco menunjukkan empati yang dalam terhadap korban ledakan dari pimpinan lembaga tinggi negara," kata Nasrullah.

Nasrullah menilai kunjungan Dasco tidak sekadar menunjukkan empati kepada para korban ledakan.

Menurut Nasrullah, kedatangan Dasco juga keprihatinan dan dukungan untuk penyelidikan yang tuntas atas kasus tetsebut.

"Ini dukungan DPR agar masyarakat tetap tenang dan mendorong aparat menuntaskan kasus tersebut," tutur Nasrullah.

Pria asal Pekalongan, Jateng, itu mengaku prihatin dengan kejadian ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta.

Nasrullah pun mengimbau masyarakat memercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

Selain itu, Nasrullah juga meminta publik tidak menyebarkan rumor-rumor yang bernada spekulasi.