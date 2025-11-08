JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Ketum KB PII Apresiasi Kunjungan Sufmi Dasco Ahmad ke Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

Ketum KB PII Apresiasi Kunjungan Sufmi Dasco Ahmad ke Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

Sabtu, 08 November 2025 – 06:05 WIB
Ketum KB PII Apresiasi Kunjungan Sufmi Dasco Ahmad ke Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat mengunjungi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengunjungi korban ledakan SMAN 72 Jakarta di RS Islam, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

"Kunjungan Pak Dasco menunjukkan empati yang dalam terhadap korban ledakan dari pimpinan lembaga tinggi negara," kata Nasrullah.

Nasrullah menilai kunjungan Dasco tidak sekadar menunjukkan empati kepada para korban ledakan.

Baca Juga:

Menurut Nasrullah, kedatangan Dasco juga keprihatinan dan dukungan untuk penyelidikan yang tuntas atas kasus tetsebut.

"Ini dukungan DPR agar masyarakat tetap tenang dan mendorong aparat menuntaskan kasus tersebut," tutur Nasrullah.

Pria asal Pekalongan, Jateng, itu mengaku prihatin dengan kejadian ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta.

Baca Juga:

Nasrullah pun mengimbau masyarakat memercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

Selain itu, Nasrullah juga meminta publik tidak menyebarkan rumor-rumor yang bernada spekulasi.

Nasrullah Larada mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengunjungi korban ledakan SMAN 72 Jakarta di RS Islam
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sufmi dasco ahmad ledakan sman 72 jakarta ketua dpr korban ledakan pelajar islam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU