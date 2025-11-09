Pengakuan Pelajar SMAN 72 Jakarta: Bom Ada 3, Pelaku Ingin Bunuh Diri

jakarta.jpnn.com - Ledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada saat salat Jumat, Jumat (7/11), menggegerkan masyarakat.

Salah satu siswa SMAN 72 Jakarta, yakni Sela, mengaku melihat beberapa bom di sekolahnya.

“Tadi saya lihat ada tiga jenis bom dan hanya dua yang meledak," kata Sela, Jumat (7/11).

Sela mengatakan bom rakitan yang ditemukan di masjid diduga dibawa pelajar yang kerap di-bully.

"Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri,” kata Sela.

Siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta itu mengatakan ledakan terjadi saat kotbah salat Jumat selesai.

Menurut Sela, ledakan akan dilanjutkan saat ikamah. Sela menuturkan saat itu ledakan besar terjadi.

"Saya di selasar masjid dan tidak terkena. Baju saya kotor karena menolong teman," kata Sela.