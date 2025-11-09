JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Pengakuan Pelajar SMAN 72 Jakarta: Bom Ada 3, Pelaku Ingin Bunuh Diri

Pengakuan Pelajar SMAN 72 Jakarta: Bom Ada 3, Pelaku Ingin Bunuh Diri

Minggu, 09 November 2025 – 04:00 WIB
Pengakuan Pelajar SMAN 72 Jakarta: Bom Ada 3, Pelaku Ingin Bunuh Diri - JPNN.com Jakarta
Ledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada saat salat Jumat, Jumat (7/11), menggegerkan masyarakat. Foto: Ika Maryani/Antara

jakarta.jpnn.com - Ledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada saat salat Jumat, Jumat (7/11), menggegerkan masyarakat.

Salah satu siswa SMAN 72 Jakarta, yakni Sela, mengaku melihat beberapa bom di sekolahnya.

“Tadi saya lihat ada tiga jenis bom dan hanya dua yang meledak," kata Sela, Jumat (7/11).

Baca Juga:

Sela mengatakan bom rakitan yang ditemukan di masjid diduga dibawa pelajar yang kerap di-bully.

"Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri,” kata Sela.

Siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta itu mengatakan ledakan terjadi saat kotbah salat Jumat selesai.

Baca Juga:

Menurut Sela, ledakan akan dilanjutkan saat ikamah. Sela menuturkan saat itu ledakan besar terjadi.

"Saya di selasar masjid dan tidak terkena. Baju saya kotor karena menolong teman," kata Sela.

Ledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada saat salat Jumat, Jumat (7/11), menggegerkan masyarakat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   bom sman 72 jakarta ledakan sman 72 jakarta pelajar bom rakitan bunuh diri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU