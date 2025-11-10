JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Gus Ipul Sebut Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Belajar Segera Dimulai

Gus Ipul Sebut Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Belajar Segera Dimulai

Senin, 10 November 2025 – 02:00 WIB
Gus Ipul Sebut Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Belajar Segera Dimulai - JPNN.com Jakarta
Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta mulai membaik. Foto: Mario Sofia Nasution/Antara

jakarta.jpnn.com - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta mulai membaik.

Gus Ipul sendiri datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih untuk menjenguk para korban ledakan.

"Di rumah sakit ini ada 13 pasien lagi. Dua orang dirawat ICU dan sebelas orang di ruang paviliun kamar perawatan,” kata Gus Ipul, Minggu (9/11).

Baca Juga:

Menurut Gus Ipul, para korban ledakan SMAN 72 Jakarta akan kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi lebih sehat.

Dia pun berharap proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta segera diselenggarakan kembali.

“Saya dapat informasi dari Komisioner KPAI proses belajar akan bisa dimulai kembali di pekan depan,” kata Gus Ipul.

Baca Juga:

Menurut pria asal Jawa Timur itu, proses belajar di SMAN 72 Jakarta akan dilakukan secara online terlebih dahulu.

“Nanti akan dilihat selanjutnya karena anak-anak mendapatkan pendampingan psikososial dulu,” kata Gus Ipul.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta mulai membaik.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ledakan sman 72 jakarta korban ledakan menteri sosial gus ipul KPAI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU