Gus Ipul Sebut Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Belajar Segera Dimulai

jakarta.jpnn.com - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta mulai membaik.

Gus Ipul sendiri datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih untuk menjenguk para korban ledakan.

"Di rumah sakit ini ada 13 pasien lagi. Dua orang dirawat ICU dan sebelas orang di ruang paviliun kamar perawatan,” kata Gus Ipul, Minggu (9/11).

Baca Juga: Ketum KB PII Apresiasi Kunjungan Sufmi Dasco Ahmad ke Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

Menurut Gus Ipul, para korban ledakan SMAN 72 Jakarta akan kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi lebih sehat.

Dia pun berharap proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta segera diselenggarakan kembali.

“Saya dapat informasi dari Komisioner KPAI proses belajar akan bisa dimulai kembali di pekan depan,” kata Gus Ipul.

Menurut pria asal Jawa Timur itu, proses belajar di SMAN 72 Jakarta akan dilakukan secara online terlebih dahulu.

“Nanti akan dilihat selanjutnya karena anak-anak mendapatkan pendampingan psikososial dulu,” kata Gus Ipul.