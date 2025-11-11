JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Tebang Pohon

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Tebang Pohon

Selasa, 11 November 2025 – 09:00 WIB
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Tebang Pohon - JPNN.com Jakarta
Petugas Dinas Tamhut DKI Jakarta melakukan penopingan atau peremajaan pohon di sejumlah lokasi di Jakarta pada Minggu (9/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menebang pohon untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Pemangkasan pohon dilakukan di sejumlah titik strategis. Pemangkasan di tingkat Dinas Tamhut dilakukan di Jalan Teuku Umar dan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. 

Pemangkasan di Jakarta Pusat dilakukan di sejumlah jalan, mulai Cideng Barat, Jayakarta, Kramat Raya, Bungur, Cimandiri Cikini, Kebon Kacang, dan Kramat Pulo Tanah Tinggi.

Baca Juga:

Pemangkasan di Jakarta Utara dilakukan di Jalan Koja, Jalan Cilincing, Jalan Pademangan, dan Jalan Kelapa Gading.

Pemangkasan pohon di Jakarta Barat dilakukan di Jalan Tanjung Duren Barat, Jalan Palmerah, Jalan Tamansari, Jalan Cengkareng, Jalan Kembangan, Jalan Tambora, Jalan Kebon Jeruk, dan Jalan Kalideres

Di Jakarta Selatan, pemangkasan dilakukan di Jalan Soepomo, Jalan Galunggung Guntur, Jalan Adyaksa 3, Jalan Iskandarmuda, Jalan Dharmawangsa VIII, dan sekitar Jalan Guru Amin.

Baca Juga:

Untuk Jakarta Timur, pemangkasan dilakukan di Jalan Rajiman Cakung, Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jalan Otista Jatinegara, Jalan Ahmad Yani Pulo Gadung, Jalan Halim Perdanakusumah, Jalan TB Simatupang Ciracas, dan Jalan Raya Bogor-Hankam.

“Kegiatan penopingan serentak ini merupakan upaya nyata untuk meminimalkan potensi bahaya pohon tumbang di tengah kondisi cuaca ekstrem,” kata Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Herlina Merinda, Minggu (9/11).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menebang pohon untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   cuaca ekstrem pemprov dki jakarta Pohon kebon jeruk Jakarta Pusat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU