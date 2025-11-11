Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Tebang Pohon
jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menebang pohon untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
Pemangkasan pohon dilakukan di sejumlah titik strategis. Pemangkasan di tingkat Dinas Tamhut dilakukan di Jalan Teuku Umar dan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.
Pemangkasan di Jakarta Pusat dilakukan di sejumlah jalan, mulai Cideng Barat, Jayakarta, Kramat Raya, Bungur, Cimandiri Cikini, Kebon Kacang, dan Kramat Pulo Tanah Tinggi.
Pemangkasan di Jakarta Utara dilakukan di Jalan Koja, Jalan Cilincing, Jalan Pademangan, dan Jalan Kelapa Gading.
Pemangkasan pohon di Jakarta Barat dilakukan di Jalan Tanjung Duren Barat, Jalan Palmerah, Jalan Tamansari, Jalan Cengkareng, Jalan Kembangan, Jalan Tambora, Jalan Kebon Jeruk, dan Jalan Kalideres
Di Jakarta Selatan, pemangkasan dilakukan di Jalan Soepomo, Jalan Galunggung Guntur, Jalan Adyaksa 3, Jalan Iskandarmuda, Jalan Dharmawangsa VIII, dan sekitar Jalan Guru Amin.
Untuk Jakarta Timur, pemangkasan dilakukan di Jalan Rajiman Cakung, Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jalan Otista Jatinegara, Jalan Ahmad Yani Pulo Gadung, Jalan Halim Perdanakusumah, Jalan TB Simatupang Ciracas, dan Jalan Raya Bogor-Hankam.
“Kegiatan penopingan serentak ini merupakan upaya nyata untuk meminimalkan potensi bahaya pohon tumbang di tengah kondisi cuaca ekstrem,” kata Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Herlina Merinda, Minggu (9/11).
