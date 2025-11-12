SMAN 72 Jakarta Dijaga Ketat Polisi Militer Angkatan Laut Setelah Ledakan

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 10:00 WIB
SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dijaga ketat setelah insiden ledakan pada Jumat (7/11). Foto: Mario Sofia Nasution/Antara

jakarta.jpnn.com - SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dijaga ketat setelah insiden ledakan pada Jumat (7/11).

Beberapa anggota Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) menjaga ketat akses masuk ke SMAN 72 Jakarta, Selasa (11/11).

Petugas Pomal bahkan selalu bertanya kepada siapa pun yang hendak mendekati gerbang sekolah.

Sementara itu, belasan sepeda motor terparkir di depan gerbang SMAN 72 Jakarta.

Di sisi lain, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas di SMAN 72 Jakarta ditiadakan.

Salah satu psikolog dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan pembelajaran dilakukan secara online.

"Tidak ada murid. Semua murid mengikuti secara daring. Ini kami mau pulang," kata petugas yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Dia mengaku mendapatkan tugas memberikan materi trauma healing kepada para siswa SMAN 72 Jakarta setelah insiden ledakan.

