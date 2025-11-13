JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 03:00 WIB
Pemkot Jakarta Barat Siapkan Lahan 65 Hektare untuk Makam Umum
Lahan milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Kalideres, Jakarta Barat yang bakal dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyiapkan lahan seluas 65 hektare untuk dijadikan tempat pemakaman umum (TPU).

Lahan tersebut berada di dua lokasi, yakni wilayah Kamal dan Pegadungan, Kalideres.

Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim mengatakan dua lahan itu merupakan aset milik pihaknya.

“Kira-kira seluas 65 hektare yang belum kami manfaatkan. Kami amankan, kami rapikan keseluruhannya. Nanti peruntukannya insyaallah untuk kekurangan kebutuhan makam yang ada," ujar Firmanudin Ibrahim, Selasa (11/11).

Firmanudin mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Sebab, di dalam lahan yang akan dijadikan TPU terdapat ratusan bangunan semipermanen.

"Pelaksanaannya selama sebulan. Nanti ada sosialisasi. Setelah itu baru kami aksi,” kata Firmanudin.

Firmanudin menjelaskan pihaknya tidak akan membongkar bangunan di atas lahan yang akan dijadikan TPU.

