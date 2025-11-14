3 Karyawan Transjakarta Dilecehkan 2 Atasan Sampai Trauma

jakarta.jpnn.com - Tiga karyawan Transjakarta diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dua atasannya sejak 2025.

Tindakan yang dilakukan dua atasan itu membuat tiga karyawan Transjakarta mengalami trauma.

"Korban saat ini berangsur pulih dari rasa trauma,” kata Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi (PUK SPDT) FSPMI PT Transjakarta Indra Kurniawan, Kamis (13/11).

Meskipun demikian, Indra Kurniawan menyebut kondisi psikologis tiga karyawan itu masih rentan.

“Bila melihat pelaku, trauma itu timbul lagi," kata Indra Kurniawan.

Menurut Indra Kurniawan, mental tiga karyawan Transjakarta terguncang pada awal kejadian pelecehan.

"Waktu melapor ke kami, kondisi korban sangat tidak stabil,” ujar Indra Kurniawan.

Indra Kurniawan mengatakan korban tidak kuasa menahan air mata ketika menceritakan perbuatan dua atasannya di Transjakarta.