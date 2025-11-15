Taman Daan Mogot Jadi Tempat Prostitusi Sesama Jenis, Kondom Berserakan

jakarta.jpnn.com - Taman Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, diduga menjadi tempat prostitusi sesama jenis.

Warga sekitar pun sangat resah dengan aktivitas terlarang itu. Salah satu penyebabnya ialah kondom bekas dan botol minuman keras berserakan.

Salah satu pedagang kaki lima di area Taman Daan Mogot, yakni Acong, mengatakan prostitusi sesama jenis terjadi menjelang tengah malam.

"Iya, (prostitusi sesama jenis pria, red). Arang-orang pada berhenti aja. Pada berhenti di situ motornya. (Aktivitas prostitusi dilakukan, red) di area yang gelap di sana," kata Acong, Kamis (13/11).

Acong mengatakan para pelaku hubungan sesama jenis mulai berdatangan pada pukul 22:00 WIB.

“Tiap malam. Lihat aja nanti malam kalau mau kontrol," ujar Acong.

Menurut Acong, kegiatan terlarang di Taman Daan Mogot sudah berlangsung cukup lama.

“Belum (belum ada penertiban, red)," kata Acong.