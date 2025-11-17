2 Anak Terlindas Mobil di Jakarta Timur, Lukanya Banyak Banget

jakarta.jpnn.com - Dua anak berinisial CDPK (10) dan AAS (2) mengalami luka-luka karena terlindas mobil di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (13/11).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 15:00 WIB.

“Saat itu sopir mobil berinisial PA (22) hendak masuk ke area parkir penitipan mobil di jalan Cipinang Jaya," kata Ojo, Minggu (16/11).

Ojo menjelaskan mobil yang dikendarai PA langsung mengenai CDPK dan AAS saat membelok.

CDPK dan AAS pun mengalami luka di beberapa bagian tubuh karena sempat terseret mobil.

"CDPK mengalami luka di bagian pelipis kanan robek, pipi kiri robek, pinggang lecet. AAS mengalami luka di bagian kaki kiri robek, kaki kanan memar, wajah lecet," kata Ruslani.

Ruslani mengatakan CDPK dan AAS sudah dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur.

Sementara itu, mobil, STNK, dan SIM milik PA disita sebagai barang bukti untuk penyelidikan.