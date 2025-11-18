Ledakan SMAN 72 Jakarta: 10 Korban Masih Dirawat di Rumah Sakit

JPNN.com

Selasa, 18 November 2025 – 02:00 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar/am.

jakarta.jpnn.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan saat ini ada korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang masih dirawat di rumah sakit.

"Info terakhir, masih ada sepuluh orang yang dirawat inap di rumah sakit," kata Budi, Senin (17/11).

Budi Hermanto mengatakan lima korban saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta.

Sementara itu, tiga korban ledakan SMAN 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Satu korban lainnya masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri.

Budi menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang dirawat di RS Polri telah dipindahkan ke ruang perawatan.

Sebelumnya, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut menjalani perawatan di ICU.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi anak terkait ledakan di lingkungan SMAN 72 Jakarta.

